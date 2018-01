Vala com cerca de 3.000 corpos descoberta em Kirkuk Uma vala comum com aproximadamente 3.000 cadáveres foi descoberta nos arredores de Kirkuk, norte do Iraque, enquanto outras cinco eram encontradas no sul do país. De acordo com oficiais curdos citados pela emissora britânica BBC, a área onde foi encontrada a vala comum com cerca de 3.000 corpos foi utilizada no fim dos anos 80, pelo Exército do Iraque. As valas comuns teriam sido utilizadas pelas forças iraquianas não para sepultar, mas sim para queimar os corpos das vítimas, curdas, segundo a versão dos oficiais curdos. Ainda de acordo com eles, cerca de 100.000 curdos foram assassinados no fim dos anos 80 pela "polícia étnica" de Saddam Hussein. A BBC informou que a população local não tinha permissão para se aproximar do local onde foi cavada a vala comum. Segundo acusam os curdos, o presidente iraquiano ordenou, em 1988, uma vasta operação de extermínio da população curda no norte do Iraque. Por sua vez, o Comando Central do Exército dos Estados Unidos informou no Catar que as forças armadas britânicas encontraram cinco valas comuns nos arredores de Basra, no sul do Iraque. Segundo fontes britânicas, as cinco valas comuns, descobertas na localidade de Al-Zubeiri, ainda não foram abertas e não se sabe quantos corpos foram ali sepultados. Veja o especial :