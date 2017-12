Van Thieu, do Vietnã do Sul, morre aos 78 O ex-presidente do Vietnã do Sul Nguyen Van Thieu, que dirigiu seu país em meio a uma devastadora guerra com o Vietnã do Norte, morreu sábado em um hospital de Boston, informou neste domingo (30) seu primo Hoang Duc Nha. Ele tinha 78 anos. Nguyen Van Thieu, que tinha apoio dos Estados Unidos contra o Vietnã do Norte, comunista, ficou no poder até a tomada de Saigon, capital sul-vietnamita, pela guerrilha esquerdista do Vietcong, em 1975, o que marcou o fim da Guerra do Vietnã.