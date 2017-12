Vândalos danificam Palácio Ducal e igreja antiga de Veneza Numa mesma noite, neste fim de semana, dois monumentos importantíssimos para a história da arte ocidental foram atacados por vândalos. O capitel de uma das colunas do Palácio Ducal, talvez o mais conhecido edifício de Veneza, foi transformado em pequenos fragmentos. E uma das mais belas igrejas renascentistas da Giudecca ? uma das ilhas em que a cidade se divide ? foi também atingida, segundo autoridades municipais. Ninguém foi preso e não se sabe se a mesma pessoa foi responsável pelos dois atos de vandalismo. O Palácio Ducal, uma majestosa construção sobre a Praça de San Marcos, que serviu de sede para os administradores de Veneza por séculos, foi atacado ontem à noite, confirmou a porta-voz Sofia Arinaldi. Foi usado um objeto rombudo para quebrar os ornatos do capitel, no topo da coluna, arrebentando os braços das figuras de Jesus Cristo e Moisés, além de um tablete com os 10 mandamentos, de acordo com Sofia. As figuras do capitel têm cerca de 25 centímetros de altura. O ataque foi interrompido por um grupo de turistas, que intervieram e subsequentemente chamaram a polícia. O vândalo escapou mas a polícia conseguiu recuperar os fragmentos do ornato. Também no domingo, a fachada da Chiesa del Redentore (Igreja do Redentor) ? considerada uma das mais importantes obras do arquiteto Andrea Palladio ? foi danificada por um homem que golpeou seguidamente as estátuas de São Marcos e São Francisco de Assis, quebrando suas mãos e deixando rombos nos corpos.