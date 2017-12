Vândalos depredam cemitério muçulmano na França Vândalos usaram tinta preta para desenhar suásticas e outros símbolos racistas em 60 túmulos da seção muçulmana de um cemitério no leste da França, informam autoridades. O presidente Jacques Chirac expressou ?indignação? contra os ataques no cemitério Meinau, na cidade de Estrasburgo. O presidente prometeu que as autoridades irão ?perseguir sem trégua os autores destes atos degradantes?. As pichações traziam frases como ?estrangeiros fora? e ?morte a Nabaoui? - referência a Abdelhaq Nabaoui, presidente regional do Conselho Francês para a Fé Muçulmana.