Vândalos jogam carros contra sinagoga na França Vândalos encapuzados jogaram dois carros contra o portão principal de uma sinagoga no sudeste da França, na madrugada deste sábado. Depois, lançaram um dos carros contra a entrada do templo e atearam fogoa o veículo, disseram testemunhas e a polícia. Não houve vítimas do ataque, que ocorreu à 1h00 (hora local), disse a polícia da cidade de Lyon, onde fica a sinagoga. A fachada do templo ficou queimada pelas labaredas e várias de suas janelas foram quebradas, disse o canal de televisão LCI, citando testemunhas que disseram que o ataque envolveu uma dezena de pessoas que usavam máscaras ou capuzes para esconderem seus rostos. Cerca de 200 residentes das imediações se juntaram diante da sinagoga neste sábado, em protesto contra o ataque, que ocorreu no início do feriado judaico da Páscoa e em meio a um crescente número de atentados anti-semitas na França. Diante desse clima, funcionários do governo responderam reforçando as medidas de segurança e colocando tropas de choque da polícia, a partir da noite deste sábado, nos lugares judaicos da região de Rhône, que inclui a cidade de Lyon. Um livro publicado este mês por um grupo que lidera o movimento anti-racista e estudantes judeus relata a ocorrência de cerca de 400 ataques recentes contra judeus e seus lugares sagrados em todo o país.