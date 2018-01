Vândalos queimam carros na França Dúzias de carros foram incendiados por toda a França na véspera do Ano-Novo. Mais de quarenta veículos foram destruídos somente em Estrasburgo, informa a polícia francesa. Cerca de 30 pessoas foram detidas nesta cidade, onde as festas do réveillon têm degenerado em violência nos últimos anos.