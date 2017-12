Varejo britânico vai abolir produtos transgênicos As redes britânicas de supermercados Tesco e Asda confirmaram hoje que estão tomando novas medidas para eliminar o uso de ração animal geneticamente modificada nos produtos de marca própria. Num comunicado à imprensa, Tesco disse que está pedindo que seus fornecedores de carne fresca removam a soja e o milho transgênicos das rações de seus animais. Em outro comunicado, o grupo Asda disse que vai pedir para que seus fornecedores busquem uma forma de alimentar seus animais com farelo de soja convencional. A rede Tesco disse que pediu que todos os seus fornecedores de aves, ovos, suínos e peixes assegurem até junho que seus animais são alimentados com rações provenientes de ingredientes não-transgênicos. O mesmo será pedido aos processadores de carne para salsichas e bacon, com um prazo até setembro e outubro, respectivamente. Um porta-voz da Tesco disse que a companhia vai continuar estocando outras marcas de carnes procedentes de animais que tenham sido alimentados com ingredientes transgênicos. "Esta medida é uma resposta aos desejos de nossos consumidores", disse a companhia. "Nós não somos contra os transgênicos, mas queremos vender os produtos que nossos clientes querem. Esta política vai ser mantida sob revisão, levando em conta a atitude do consumidor e a disponibilidade dos grãos convencionais", completou a companhia. O porta-voz da Tesco disse ainda que os preços aos consumidores não devem ser aumentados por causa disso. A rede utiliza cerca de 0,2% da safra mundial de soja anualmente. O Asda disse que não vai repassar os custos aos consumidores e que vai ajudar seus fornecedores com qualquer tipo de custo adicional com as rações. Ontem, a rede Marks & Spencer anunciou uma medida semelhante. A rede Tesco anunciou pela primeira vez que iria usar ingredientes não transgênicos em seus produtos em abril de 1999, enquanto o Asda tomou passos semelhantes em outubro de 1999.