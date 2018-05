Várias pessoas detidas pelo atentado terrorista ao metrô de Minsk

MOSCOU - O número de mortos em decorrência do atentado terrorista de segunda-feira, 11, no metrô de Minsk subiu para 12, informou nesta terça-feira, 12, o Comitê de Segurança do Estado (KGB) de Belarus.

O governo local informou que 151 pessoas ficaram feridas. Sendo 40 em estado grave e 58 com ferimentos de média gravidade. Ainda de acordo com autoridades locais, 11 pessoas morreram na estação de metrô e uma vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades de Belarus afirmaram nesta terça-feira, 12, que várias pessoas suspeitas de terem participado do atentado foram detidas. O número exato de pessoas não foi informado.

"Estamos investigando várias pessoas que foram presas", assegurou Andrei Shved, chefe da equipe que investiga o atentado. Shved descarta a possibilidade de que o atentado tenha sido causado por um terroristas suicida. "Temos quase certeza de que o artefato foi ativado via rádio", afirmou.

Shved contou que em breve será divulgado o retrato falado dos suspeitos de terem cometido o atentando. Até o momento nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado.

Uma bomba de potência equivalente a sete quilos de TNT, segundo dados preliminares, explodiu ontem na hora do rush, pouco antes das 18h, na estação do metrô Oktyabrskaya.

Esta estação é uma das mais movimentadas de Minsk, já que liga os edifícios oficiais e as sedes das principais empresas industriais da cidade aos bairros dormitório.

"Não descarto que tenham trazido este 'presente' do exterior. Mas temos que olhar para dentro. Os culpados devem ser encontrados", disse o presidente Belarus, Aleksandr Lukashenko, após visitar o local do atentado.

Lukashenko indicou que é preciso desmascarar quem tentou "jogar por terra a tranquilidade e a estabilidade do país".

"É um sério desafio. Devemos dar uma resposta adequada. Quem são? Peço-lhes que se apressem para responder a esta pergunta", disse.

Com Efe