Várias regiões nos EUA ainda estão sem luz elétrica O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ainda não está 100% no nordeste dos EUA. Algumas regiões estão sofrendo blecautes intermitentes e a pressão da água é baixa em Cleveland, no Estado de Ohio, e Detroit, em Michigan. Neste último, ainda havia ontem 600 mil pessoas sem energia em suas casas e a expectativa era de que a situação somente seria normalizada amanhã. As autoridades de Ohio e Michigan recomendaram que a população ferva a água antes de beber ou na hora de preparar os alimentos. Tropas da Guarda Nacional distribuíram cerca de 30 mil litros de água potável em Cleveland. Os nova-iorquinos e praticamente todo o 1,4 milhão de moradores do Estado de Ohio que ficaram sem energia estavam com a situação regularizada hoje. Nora Mead Brownell, alta funcionária da Comissão Federal de Regulamentação da Energia, frisou hoje que está muito claro que o setor precisa de investimentos. "Qualquer que tenha sido a causa do blecaute, ele foi claramente exacerbado por um sistema que não tem condições de suportar todas as necessidades da economia", afirmou à rede de TV NBC. O apelo à conservação está sendo forte. "Se você não desligar eles vão desligar", disse o presidente da empresa encarregada da distribuição de energia no pequeno Estado de Long Island, Richard Kessel.