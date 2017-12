Varig mantém vôos para La Paz suspensos até segunda A suspensão dos vôos da Varig para La Paz, prevista inicialmente para terminar hoje, foi mantida até a próxima segunda-feira, por conta da "instabilidade política na Bolívia", segundo a empresa aérea. As ligações para Santa Cruz de La Sierra estão mantidas. A companhia informa que vem acompanhando a evolução dos acontecimentos locais e divulga que a linha para a capital boliviana será restabelecida "assim que estiverem assegurados o acesso dos passageiros e as operações no Aeroporto de La Paz". Desde o último dia 11, a Varig está isentando de multa os passageiros que estão remarcando as passagens.