Varig orienta passageiros com escala nos EUA a tirar visto A Varig decidiu orientar seus passageiros com viagens marcadas para o exterior, com escala nos Estados Unidos, a obter o visto americano. Segundo a empresa aérea, por conta das novas determinações de segurança nos EUA, a Varig só poderá aceitar nestes vôos passageiros que tenham o visto. "Caso contrário está impossibilitada de transportá-los", conforme nota divulgada pela empresa. O governo americano suspendeu, a partir do último sábado, a autorização para que passageiros fossem "aceitos sem visto quando em trânsito nos Estados Unidos para continuação de viagem imediata para outro país", informa a companhia aérea brasileira.