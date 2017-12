Varig retoma vôo diário para a Bolívia A Varig, única companhia brasileira que opera na Bolívia, anunciou há pouco ter restabelecido hoje seu vôo diário para aquele país, após ter avaliado que existe mais tranqüilidade política e social. Uma aeronave decolou por volta das 7h00 do Rio de Janeiro, com destino a La Paz. A companhia suspendeu os vôos na semana passada, com o agravamento da crise que provocou a renúncia do presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada. O vôo para La Paz teve escala em São Paulo, de onde seguiu, às 9h35, para Santa Cruz de La Sierra, última parada antes de pousar na capital boliviana. De La Paz a aeronave retornará seguindo a mesma rota. A saída está prevista para as 14h30, devendo chegar a São Paulo às 19h00 e ao Rio às 21h00.