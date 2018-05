'Vários tubarões' seriam responsáveis por ataques a turistas no Egito, diz biólogo

Um dos tubarões que teriam se envolvidos no ataque foi apresentado

Vários tubarões seriam responsáveis pelos ataques incomuns ocorridos nos últimos dias nas águas do balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, segundo um investigador americano.

O biólogo marinho George Burgess disse que dois ataques foram feitos por um tipo de tubarão e outros dois, por um exemplar de outra espécie.

Uma turista alemã foi morta e quatro pessoas feridas nos ataques da semana passada. Muitas das praias foram fechadas para turistas desde os ataques.

As praias haviam sido reabertas no sábado, após os primeiros ataques.

'Decisões racionais'

Burgess disse à BBC que os ataques foram "decisões racionais de um predador para encontrar comida" e que tentativas de caçar os tubarões seriam inúteis.

O especialista aponta fatores ambientais como causa dos eventos.

Burgess disse também que tubarões podem ter sido atraídos pelo fato de um navio de carga ter despejado carcaças de animais no Mar Vermelho no mês passado.

O balneário é famoso por suas águas claras e tranquilas

Ele afirmou que as pessoas poderiam minimizar os riscos de ataque nadando em grupos, na parte interna dos corais e evitar mergulhos noturnos.

O governo da região disse que um dos animais envolvidos no ataque, um tubarão-mako (Isurus oxyrinchus) foi capturado, mas não se sabe o paradeiro do que matou a alemã, uma espécie de tubarão branco, o Galha-branca-oceânico (Carcharhinus longimanus).

