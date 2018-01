Vaticano acende as luzes de sua árvore de Natal O Vaticano acendeu as luzes de sua árvore de Natal, montada na Praça de São Pedro, na noite desta quarta-feira. Um coral infantil cantou para a multidão cantigas típicas de Natal e a canção de John Lennon e Yoko Ono "Happy Xmas (War Is Over)?. A árvore, de 33 metros de altura, foi colocada na praça na última sexta-feira, trazida do vale alpino onde o papa João Paulo II costuma passar as férias. O papa não compareceu à cerimônia de iluminação da árvore, mas ofereceu votos de feliz Natal durante a audiência realizada mais cedo.