Vaticano acusa China de aumentar perseguição a católicos A política chinesa em relação à Igreja (Católica) e às religiões endureceu no último mês", informou nesta quinta-feira a Agência Fides, do Vaticano. A agência denuncia que alguns sacerdotes foram condenados a anos de detenção em campos de trabalhos forçados, que cristãos de Pequim foram expropriados de suas casas e que alguns budistas foram presos. A Fides, que é a agência do Vaticano para as missões, responsável pela recente divulgação de uma lista com 33 nomes de sacerdotes e bispos prisioneiros na China, diz que 600 mosteiros de clausura italianos participam de uma corrente de orações diuturnas, pedindo a libertação dos católicos detidos na China. Trata-se, escreveu a Fides, "de um exército desarmado de mais de 5.000 mulheres consagradas, que rezam dia e noite pela libertação de bispos e sacerdotes encarcerados".