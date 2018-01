Vaticano anuncia recorde de vendas nas obras do papa O Vaticano anunciou hoje o que chamou de boom nas vendas e traduções do primeiro livro de poemas escrito pelo papa João Paulo II desde que assumiu o papado em 1978. O Tríptico Romano, uma meditação em três partes sobre a natureza, vida e morte, escrita pelo pontífice polonês, foi lançado há um ano. Vendeu 600.000 cópias no polonês original, 30.000 italiano em italiano e 12.000 em alemão. Ainda não há números disponíveis para outros idiomas. A editora do Vaticano, que vende os direitos, reverte o dinheiro arrecadado para obras de caridade papais, segundo funcionários. Foram feitos acordos para publicação dos poemas em 21 idiomas, mais recentemente em japonês e búlgaro. João Paulo publicou poemas, ensaios e peças durante suas décadas como sacerdote, bispo e cardeal. Uma coleção de seus poemas, escritos quando ainda não era papa, foi publicado na Polônia em 1980 e as obras autobiográficas Cruzando o Limiar da Esperança e Dom e Mistério foram publicados nos anos 90.