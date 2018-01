Vaticano às escuras: falha não foi da energia, mas do computador As luzes se apagaram na cúpula da Basílica de São Pedro, privando Roma de um de seus cartões postais no domingo à noite, mas os funcionários da empresa de eletricidade disseram que o fato não deve ser atribuído a uma falha no sistema elétrico e, sim, nos computadores. A escuridão que escondeu a cúpula e a fachada da basílica se estendeu à colunata de Bernini em torno da Praça de São Pedro. A empresa de eletricidade ACEA dotou o complexo da basílica de 18 poderosos focos de luz para iluminar a cúpula, o átrio e a fachada, após uma operação de limpeza para a retirada de séculos de poeira para os festejos de 2000. As luzes não se acenderam devido a um problema na reinstalação de um computador, disseram funcionários da ACEA. A assessoria de imprensa do Vaticano não comentou o caso. Enquanto isso, fugindo do calor, o papa João Paulo II e boa parte de seus assistentes continuam na residência de verão do pontífice em Castelgandolfo, a sudeste de Roma.