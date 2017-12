Vaticano condena prisão de bispos na China O Vaticano condenou as recentes detenções de bispos católicos na China, classificando-as de violação da liberdade de crença. "A Santa Sé sente uma profunda dor por essas ações, sobre as quais não foi dada nenhuma explicação", disse o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, através de um comunicado. O Vaticano e a China não têm relações diplomáticas e as autoridades chinesas tentam eliminar as igrejas católicas clandestinas, leais ao papa. Pequim apenas permite que os católicos realizem cultos em igrejas aprovadas pelo Estado e que não sejam ligadas ao Vaticano. Navarro-Valls enumerou três casos recentes: indicou que desde 27 de maio não recebe notícias do bispo de Xuanhua, que fora detido pela polícia; outro bispo, em Xiwanzi, foi detido entre os dias 2 e 12 de junho; e o bispo de Zhengding foi detido por cinco dias pelas autoridades.