Vaticano confirma encontro entre Tariq Aziz e o papa Em meio às constantes ameaças dos Estados Unidos contra o Iraque, o Vaticano anunciou nesta quarta-feira que o papa João Paulo II vai se reunir, em 14 de fevereiro, com o vice-primeiro-ministro do Iraque, Tariq Aziz. Por meio de um breve comunicado, o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, disse que Aziz solicitou o encontro com o papa e o pontífice aceitou recebê-lo. Catorze de fevereiro é o mesmo dia em que os chefes dos inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU), Hans Blix e Mohamed el-Baradei, deverão fazer um novo relato ao Conselho de Segurança sobre a evolução de seus trabalhos no Iraque. O Vaticano vem se posicionando abertamente contra uma nova guerra no Iraque. As principais autoridades católicas comentam que não há justificativa moral ou legal para um ataque "preventivo" contra Bagdá e alertam que a guerra poderá desencadear um sentimento anticristão nos países muçulmanos. O próprio João Paulo II qualifica uma nova guerra contra o Iraque como "uma derrota para a humanidade". Em sua opinião, uma ação militar deve ser adotada somente como último recurso e, mesmo assim, sob condições estritas. O Vaticano é também um antigo crítico das sanções da ONU contra o Iraque, impostas após a invasão do Kuwait pelo regime de Bagdá, em 1990.