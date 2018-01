Vaticano considera voto do Likud "preocupante" O responsável pelas Relações Exteriores do Vaticano, Monsenhor Jean Louis Tauran, considerou hoje "muito preocupante" o voto do comitê central do Likud, o partido do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, contra a criação de um Estado palestino na Cisjordânia e Faixa de Gaza. "O voto do Likud é muito preocupante, porque o processo de paz no Oriente Médio tem como objetivo dois Estados independentes dentro de fronteiras seguras", declarou Tauran. "Não é um bom sinal", concluiu.