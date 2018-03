Vaticano cria comissão para combater padres pedófilos Uma comissão mista entre bispos americanos e representantes do Vaticano será criada para combater os escândalos de pedofilia que envolveram vários padres dos Estados Unidos nos últimos meses. O grupo também vai conciliar o conjunto de normas propostas pelos religiosos americanos - um documento considerado insatisfatório pelo Vaticano - e o Direito Canônico, de acordo com manifesto do cardeal Giovanni Battista Re, prefeito da Congregação para os Bispos. O Vaticano considerou que as medidas aprovadas e formalizadas no documento pelos bispos americanos para combater os escândalos de abusos sexuais por padres podem ser "fonte de confusão e ambigüidade" e que, para conciliá-las com o Direito Canônico, é necessário revisá-las, motivo pelo qual decidiram criar a comissão mista. A "terminologia" dos documentos é, em muitos casos, vaga ou imprecisa. Por isso, antes de dar a aprovação, o Vaticano propõe revisá-las e fazer uma reflexão sobre o tema. Para facilitar essa tarefa, disse o Cardeal Re, foi proposto que a comissão seja formada por quatro bispos americanos, eleitos pela Conferência Episcopal, e quatro de congregações ligadas ao Vaticano - Congregação da Doutrina da Fé, Congregação para os Bispos, Congregação para o Clero e Conselho Pontífice para os Textos Legislativos.