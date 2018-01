Vaticano criticará feminismo, diz jornal alemão Um documento que será lançado pelo Vaticano sobre os papéis do homem e da mulher na sociedade criticará o ?feminismo mundial? por tentar apagar as diferenças entre os sexos, segundo reportagem do diário alemão Bild. O texto da Santa Sé, de 37 páginas, será lançado oficialmente no sábado e pedirá aos governos do mundo que encorajem as mulheres a não enfatizar a carreira em detrimento do ?dever que têm para com a família?, diz o jornal. O documento também tratará do homossexualismo, dizendo que Deus só aprova a união entre homem e mulher.