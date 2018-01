Vaticano divulga agenda do papa para festas natalinas O Vaticano divulgou hoje o programa do papa João Paulo II para as festas de dezembro que inclui a missa do galo, na véspera do Natal, mas reduz sua participação em certas atividades tradicionais. Segundo a programação, o pontífice iniciará a temporada natalina em 8 de dezembro, dia da festa da Imaculada Conceição, com uma oração pública diante de uma imagem da Virgem Maria levantada na Praça de Espanha. No mesmo dia, no entanto, foi cancelada a habitual visita papal à Basílica de Santa Maria. Também está no programa uma missa para 11 de dezembro na Basílica de São Pedro, que será dedicada aos estudantes universitários e celebrada pelo papa. Depois da missa do galo, João Paulo II fará sua habitual saudação natalina em várias línguas. Entretanto, ao contrário de anos recentes, o papa não presidirá nenhuma missa pública no dia de Natal. João Paulo liderará as orações da véspera de ano-novo na tarde de 31 de dezembro e presidirá a missa da Basílica de São Pedro no dia 1º, que o Vaticano celebra como o Dia da Paz.