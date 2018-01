Vaticano divulga carta atribuída a bispo casado O Vaticano divulgou hoje o que identificou como uma carta escrita de próprio punho e assinada pelo arcebispo africano Emmanuel Milingo, que se casou e, em seguida, deixou sua esposa, Maria Sung, regressando às fileiras da Igreja Católica. A carta refutaria as versões da mulher do arcebispo, segundo a qual o Vaticano teria divulgado uma carta falsa. O documento tem apenas uma página, está assinado por "Milingo" e seu conteúdo corresponderia ao de uma versão transcrita à máquina e divulgada, um dia antes, pela Santa Sé. Nele, Milingo diz que decidiu estabelecer um novo compromisso com a Igreja Católica, renunciando à sua vida com Maria Sung e à sua relação com a seita através da qual contraiu matrimônio: a do reverendo Sun Myung Moon, a Federação de Famílias para a Paz Mundial. "Sou um humilde e obediente servidor de Vossa Santidade", diz a carta dirigida ao papa João Paulo II, datada de 11 de agosto. A caligrafia do manuscrito se assemelha à de um outro documento escrito por Milingo, que foi revelado no início desta semana por um porta-voz de Moon. O arcebispo africano, de 71 anos, escandalizou a Igreja ao contrair núpcias com Maria Sung, uma médica sul-coreana de 43 anos de idade, em uma cerimônia de casamento coletiva organizada por Moon em 27 de maio. O arcebispo de Zâmbia havia dito que o celibato envenenava o sacerdócio, e que as bênçãos de Deus deviam ser distribuídas através da família. Tanto Sung como Milingo evitaram as perguntas sobre se seu casamento havia sido registrado na cidade de Nova York. O reverendo Moon não assina nenhum comprovante dos casamentos, e deixa aos nubentes a decisão sobre legalizar a boda, disse um porta-voz de Moon, o reverendo Phillip Schanker. Sung também se negou a responder hoje quando lhe perguntaram se havia sido casada antes, como sugerem algumas versões.