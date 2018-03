Vaticano diz que Bento XVI está muito cansado

O Vaticano disse nesta segunda-feira que não há condições médicas específicas que possam ter levado Bento XVI a tomar a decisão de se tornar o primeiro Papa em 600 anos a renunciar. Ele alegou que sua idade avançada significa que não terá mais muito tempo o vigor físico e mental necessário para liderar mais de um bilhão de católicos do mundo.

Um médico próximo ao time médico do Papa disse nesta segunda-feira que o pontífice não tem uma doença grave, mas que assim como muitos homens na sua idade, ele já passou por problemas de próstata, por exemplo. Além disso, o Papa está simplesmente velho e cansado, afirmou o médico em condição de anonimato.

De acordo com Georg Ratzinger, irmão do Papa, o pontífice contou que seu médico o aconselhou a não fazer mais viagens transatlânticas. De fato, Bento XVI tinha apenas uma viagem marcada para este ano, seria em julho para o Brasil quando participaria da Jornada Mundial da Juventude. As informações são da Dow Jones.