Vaticano diz que católicos que pecam sempre não serão absolvidos O Vaticano enfatizou nesta quinta-feira a necessidade de que os católicos confessem os pecados para receberem a absolvição, mas advertiu que os que pecam habitualmente podem não ser absolvidos. Em uma carta apostólica, o papa João Paulo II não especificou quem são esses pecadores contumazes, mas disse que estão incluídos nesse grupo os que se mantêm em estado de pecado habitual e grave, sem tentarem "mudar sua situação". Sobre se a Igreja consideraria que os homossexuais e os divorciados que voltam a casar-se estariam incluídos nesse grupo de pecadores habituais, o chefe de supervisão teológica do Vaticano, cardeal Joseph Ratzinger, disse que a carta do pontífice não se referiu a grupos específicos. Ratzinger disse que certas pessoas "não podem receber a absolvição, porque a principal condição para o perdão é que a pessoa se afaste do pecado e tenha o desejo de mudar". O Vaticano condena o homossexualismo e também não reconhece o divórcio, apenas a anulação do matrimônio em alguns casos, e os católicos divorciados não podem comungar. A carta do papa não mencionou especificamente o que deve ser feito com os fiéis que pecam habitualmente, nem se referiu ao escândalo de abusos sexuais envolvendo vários sacerdotes nos EUA. Em uma entrevista à imprensa, o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, tentou evitar que os repórteres fizessem a Ratzinger perguntas sobre o escândalo e o encontro extraordinário dos cardeais e bispos norte-americanos ocorrido na semana passada na sede da Santa Sé. O encontro abordou a questão dos abusos sexuais cometidos por alguns sacerdotes contra adolescentes e crianças. Ratzinger considerou que os encontros "oportunos e fraternais" permitiram que as autoridades eclesiásticas e os clérigos norte-americanos trocassem pontos de vista. Acrescentou que os bispos norte-americanos estão trabalhando na definição de um "parâmetro nacional" que indicaria em que casos se proporia o julgamento de quem incorrer nessa falta. O monsenhor Julián Herranz, chefe do Conselho Pontifício de Textos Legislativos, disse que não há necessidade de modificar a lei da Igreja para fazer frente ao tema de abusos sexuais, pois estes podem ser enquadrados nas leis já existentes. A carta do papa tentou responder ao que Ratzinger considerou uma "crise" no sacramento da confissão ou reconciliação, mediante o qual os fiéis confessam os pecados perante o sacerdote e recebem o perdão.