Vaticano diz que papa bateu a cabeça em viagem ao México

Trata-se da mais recente revelação sobre a saúde do papa feita pela Santa Sé, desde o anúncio da renúncia do papa, e aumenta as perguntas a respeito da gravidade do estado de saúde de Bento XVI.

Na terça-feira, o Vaticano informou, pela primeira vez, que o papa usa um marca-passo, cujas baterias foram substituídas três meses atrás.

O jornal italiano La Stampa publicou nesta quinta-feira que Bento XVI bateu sua cabeça e sofreu um sangramento quando saiu da cama, no meio da noite, num quarto desconhecido, na cidade de León, no México.

O porta-voz do Vaticano, reverendo Federico Lombardi, confirmou a ocorrência do incidente, mas afirmou que "não foi relevante para a viagem, que não a afetou, nem a decisão" de renunciar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jornal L''Osservatore Romano, do Vaticano, publicou no início desta semana que Bento XVI decidiu renunciar após a visita que fez ao México e a Cuba, que foi fisicamente extenuante para o pontífice, de 85 anos. As informações são da Asociated Press.