Vaticano e nazistas teriam feito pacto de não-agressão Documentos inéditos dos arquivos secretos do Vaticano demonstrariam a existência de um pacto implícito de não agressão entre a Santa Sé e a Alemanha nazista, mas também esclareceria que o papa Pio XII não nutria simpatia pelo regime de Adlof Hitler. Segundo a agência Ansa, estas revelações estão presentes na revista alemã Der Spiegel que estará nas bancas neste sábado. Segundo a revista, em março de 1933, o então monsenhor Eugenio Pacelli, que depois seria o papa Pio XII, teria pedido aos bispos alemães para economizar as criticas ao novo regime chefiado por Hitler. "Enquanto Hitler não declara guerra à Santa Sé e as hierarquias católicas alemãs, não devemos condenar o partido e Hitler", estaria escrito um dos documentos citados pela revista. De acordo com a reportagem, a Igreja Católica também teria previsto, em 1935, o Holocausto, nas palavras do então Núncio apostólico na Alemanha, Pietro Orsenigo: "Os judeus estão destinados a desaparecer deste País". Segundo os documentos citados pela revista alemã, Pio XII não tinha simpatias pelo regime nazista, ao ponto que nos anos 20, como Núncio apostólico em Mônaco, ter descrito o nazismo como "um movimento anti-católico e como provavelmente a heresia mais perigosa do nosso tempo".