Vaticano e Timor Leste estabelecem relações diplomáticas O Vaticano anunciou ter estabelecido relações diplomáticas com o mais novo país independente do mundo, o Timor Leste. Alguns dias antes, o papa João Paulo II havia enviado sua bênção ao povo timorense, que recebeu a visita do pontífice enquanto estava sob o domínio da Indonésia. O Vaticano nunca reconheceu a anexação de Timor Leste, de maioria católica, pela Indonésia, majoritariamente muçulmana. Um dos representantes da Igreja Católica no Timor Leste é o bispo Carlos Belo, ganhador do prêmio Nobel da Paz de 1996 ao lado do atual presidente, Xanana Gusmão.