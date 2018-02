Vaticano enfrenta em 2001 primeiro déficit em 9 anos O Vaticano anunciou um déficit de cerca de US$ 3 milhões em 2001 - o primeiro em 9 anos -, fato que atribuiu à recessão mundial, aguçada pelos ataques de 11 de setembro contra os EUA. As crescentes contribuições financeiras das dioceses em todo o mundo não foram suficientes para equilibrar as perdas ocasionadas pelo retrocesso da economia global, disse o diretor econômico, cardeal Sergio Sebastiani. O cardeal apresentou os resultados financeiros anuais, mostrando créditos de US$ 173.525.000 e gastos de US$ 176.587.000, com um déficit de US$ 3.062.000. Nos últimos anos, o Vaticano havia saneado suas finanças após mais de 23 anos consecutivos de perdas. Em 1993, quando os bispos de todo o mundo aceitaram enviar parte do dinheiro recebido em contribuições ao Vaticano, a Santa Sé mudou essa tendência. Segundo o Vaticano, tais contribuições chegaram a US$ 51,9 milhões em 2001. Sebastiani não deu um informe detalhado sobre as doações dos países, mas no passado as dioceses dos EUA e Alemanha encabeçaram a lista.