Vaticano estabelece relações diplomáticas com Catar O Vaticano anunciou nesta segunda-feira que estabeleceu relaçòes diplomáticas com Catar, um emirado do Golfo Pérsico. Segundo o Vaticano, há 45.000 católicos entre os trabalhadores estrangeiros no Catar, cuja maioria é islâmica. O governo do emirado garantiu recentemente à Igreja Católica o direito de construir uma igreja, segundo disse o anúncio. As cerimônias religiosas dos católicos são atualmente celebradas no ginásio da escola americana em Doha, a capital do país.