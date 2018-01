Vaticano evita comentários sobre detenção de Aziz O Vaticano evitou qualquer comentário sobre o fato de Tareq Aziz, o vice-primeiro-ministro do governo deposto de Saddam Hussein, estar sob custódia dos Estados Unidos. Aziz foi recebido pelo papa no dia 14 de fevereiro, num gesto extremo para tentar evitar a guerra no Iraque. Aziz, cristão caldeu, era considerado pelos seus compatriotas como o protetor da minoria cristã do Iraque. "Era a face mais civilizada do regime de Saddam Hussein", disse o bispo de rito sírio-católico Mikhael Al Jamil, que se encontra atualmente em Roma. O religioso disse que pela experiência e conhecimento de Aziz, ele poderia contribuir para a reconstrução do Iraque. "Mas é difícil dar opiniões quando se está de fora. A situação (no Iraque) é muito caótica", disse. Funcionários americanos ainda não decidiram se apresentarão acusações contra Tareq Aziz, que se entregou na quinta-feira às forças da coalizão. "Nossos advogados estão se encarregando dessa questão, nós (o Pentágono) nada temos a ver com isso", disse o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld. "Mas vocês podem estar seguros de que as pessoas que temos motivos para crer que têm informações importantes para nós estão sendo interrogadas por equipes de várias agências (de segurança e inteligência) e, de fato, nos proporcionam informações que são úteis", afirmou Rumsfeld. "Tareq Aziz evidentemente era uma pessoa importante no regime iraquiano e nós temos intenção de abordar com ele tudo o que ele se dispuser a abordar conosco." Rumsfeld declarou que Aziz está sendo interrogado em algum lugar no Iraque e confirmou que os investigadores americanos esperam obter com ele informação que permita "ajudar a localizar as armas de destruição em massa iraquianas". Veja o especial :