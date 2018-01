Vaticano expressa pesar pela execução de três cristãos na Indonésia O Vaticano expressou neste sábado seu pesar pela execução de três cristãos na Indonésia, lembrou que em várias ocasiões pediu clemência às autoridades indonésias e ressaltou os esforços da Santa Sé em favor da reconciliação no país, assim como da convivência pacífica entre religiões. Em comunicado divulgado pelo Escritório de Imprensa, a Santa Sé afirmou que soube com pesar da execução de Fabianus Tibo, Dominggus da Silva e Marinus Riwu, considerados responsáveis pela violência que custou a vida cerca de 200 muçulmanos em Poso, na Indonésia, no ano 2000. O Escritório de Imprensa do Vaticano lembrou que a Secretaria de Estado interveio "repetidamente" junto às autoridades da Indonésia "para pedir em nome do Sumo Pontífice um gesto de clemência em favor dos três condenados". O Vaticano disse que o cardeal Angelo Sodano, o ex-secretário de Estado, enviou ao chefe do Estado indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, duas cartas - em 5 de dezembro de 2005 e em 7 de março de 2006 - pedindo clemência, e que outros passos na mesma linha foram dados em 13 de dezembro de 2005, 14 de fevereiro, 12 de agosto e 20 de setembro de 2006. "Colocando-se em um plano estritamente humanitário, inspirado na posição da Igreja Católica sobre a pena de morte e levando em conta as particularidades do doloroso caso, a Santa Sé pretendeu contribuir para os esforços em favor do processo de reconciliação na Indonésia e à tradicional convivência pacífica entre as diferentes religiões", assinala o comunicado. Fabianus Tibo, Dominggus da Silva e Marinus Riwu, condenados a morte por liderar a milícia cristã que matou cerca de 200 muçulmanos em 2000 e acusados de incitar a violência sectária, foram fuzilados na quinta-feira passada nos arredores da cidade de Palu, na região central da ilha de Célebes.