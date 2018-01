Vaticano 'lamenta' relatório da ONU que sugere mudanças

O relatório da ONU publicado nesta quarta-feira diz que o Vaticano deveria mudar suas regras sobre aborto e ensinar educação sexual nas escolas católicas para garantir os direitos das crianças e seu acesso à saúde.

O Vaticano disse em comunicado que permanece comprometido com a defesa e proteção dos direitos das crianças, mas que lamenta o fato de o comitê ter tentado "interferir nos ensinamentos da igreja Católica sobre a dignidade da pessoa humana e no exercício da liberdade religiosa". Fonte: Associated Press.