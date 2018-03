Vaticano minimiza comentários de cardeal australiano

O cardeal Pell disse à Australian Broadcasting Corp. que o papa "estava bem ciente de que (sua atitude) foi uma quebra na tradição, levemente desestabilizadora". Os comentários foram interpretados pela mídia italiana como uma crítica incomum ao papa.

Pell comentou a decisão do papa, afirmando que "ele sentiu que por causa de sua fraqueza e doença...ele simplesmente não tinha a força para liderar a igreja".

O porta-voz do Vaticano, reverendo Thomas Rosica, disse que é precipitado o Vaticano comentar o que os cardeais dizem e que os jornalistas não deveriam se aproveitar dos cardeais que, segundo ele, não têm experiência com a mídia. As informações são da Associated Press.