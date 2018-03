Vaticano nomeia comissão sobre abuso sexual O cardeal da Congregação para o Clero, Darío Castrillón Hoyos, e o cardeal de Chicago, Francis George, encabeçam a comissão mista Santa Sé-Conferência Episcopal dos Estados Unidos, que revisará as normas aprovadas pelos bispos americanos para combater os escândalos sexuais. A comissão mista é formada por quatro representantes do Vaticano e quatro cardeais americanos. A criação da comissão foi decidida na sexta-feira, após o Vaticano vetar as medidas dos bispos americanos. Para a Santa Sé, não se pode permitir que acusações sem provas arruínem a vida de uma pessoa.