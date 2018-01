Vaticano oferece ajuda para reconstrução do Iraque O Vaticano ofereceu ajuda para a reconstrução do Iraque e distribuição de assistência humanitária, ao mesmo tempo em que manifestou que a queda do regime de Saddam Hussein oferece "uma oportunidade significativa" para o futuro do povo iraquiano. Em uma declaração, o Vaticano disse que as instituições sociais e filantrópicas da Igreja Católica no Iraque estavam preparadas para ajudar nas tarefas de reconstrução e que as dioceses católicas naquele país estão prontas para colaborar em uma distribuição justa da ajuda. A Santa Sé, que se opôs veementemente à guerra liderada pelos Estados Unidos, disse também acreditar que a luta no país árabe acabará em breve, deixando de causar mortes e sofrimento a seu povo. O Vaticano afirmou esperar que a derrubada do governo de Saddam seja utilizada como uma oportunidade para se iniciar "uma era de paz no Oriente Médio". Veja o especial :