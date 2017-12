Vaticano pede permanência de sacerdotes do Terceiro Mundo O Vaticano manifestou hoje sua oposição aos freqüentes casos de jovens sacerdotes do Terceiro Mundo que vão estudar em Roma e ficam durante anos morando na Itália ou outros países europeus, onde escasseiam as vocações religiosas, deixando de lado sua missão evangelizadora em seu próprios países. A Instrução publicada hoje pela Santa Sé, com aprovação papal, adverte que esta tendência que se reforça a cada dia priva as igrejas de seus países de origem da presença destes novos sacerdotes, em geral mais bem preparados para sua missão do que os sacerdotes mais velhos. Além disso, o documento destaca os casos de sacerdotes que têm "problemas de natureza pessoal" e são "enviados para estudar" numa vã "tentativa de encontrar solução" para esses problemas, quando, segundo o documento, "deveriam ser ajudados de modo mais oportuno e específico. Regulamentar o envio e a permanência no exterior dos sacerdotes de dioceses do Terceiro Mundo, que é o objetivo da instrução baixada hoje, é um assunto que preocupa há bastante tempo a Santa Sé. "Apesar de dois terços da população terrestre ainda não conhecerem Jesus Cristo, nas cidades e paróquias do Ocidente se vê, em número cada vez maior, sacerdotes e religiosos africanos, asiáticos e latino-americanos, só em sua mínima parte dedicados à assistência de seus compatriotas emigrados", explica o documento. À escassez de vocações no mundo desenvolvido se contrapõe uma grande quantidade de vocações nas igrejas jovens. "Assim - prossegue a instrução - muitos, sobretudo sacerdotes, chegam (à Europa) para fazer estudos superiores, mas se demoram por muito tempo ou, até mesmo, ao terminarem seus estudos, encontram facilmente um lugar para ficar, sem voltarem a seus países". O documento se refere ainda a "motivos não propriamente missionários", aludindo às "melhores condições de vida" na Europa e na América do Norte. O fenômeno "assumiu tal dimensão" que requer a intervenção do Vaticano, a fim de que "tal tipo de mobilidade não prejudique e, sim, ajude o crescimento das igrejas em territórios de missão". O informe aponta ainda que na África e na Ásia há dioceses que possuem um terço ou até a metade do clero diocesano no exterior.