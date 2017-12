Vaticano pede que crise nuclear seja resolvida com diplomacia O Vaticano disse neste sábado estar "firmemente convencido" de que a crise nuclear com o Irã "pode e deve" ser resolvida pela via diplomática, com "um diálogo aberto e construtivo" entre as partes. Em um comunicado, o porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, lembra que "a Santa Sé apóia, como sempre, qualquer iniciativa dirigida a um diálogo aberto e construtivo". "As presentes dificuldades podem e devem ser superadas pela via diplomática, empregando todos os meios dos quais dispõe a própria diplomacia", diz a nota. O Vaticano acrescenta que é "especialmente necessário" eliminar os elementos "que objetivamente impedem a confiança recíproca", sem rejeitar "nenhum sinal de boa vontade de uma ou outra parte e levando em conta a honra e a sensibilidade de cada país". "Assim, poderão ser dados passos de aproximação recíproca", conclui. A mensagem da Santa Sé coincide com a decisão do Irã de aceitar a visita a Teerã do alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Européia, Javier Solana, e de estudar "no momento adequado" a proposta das potências nucleares, que pede a suspensão do enriquecimento de urânio no Irã.