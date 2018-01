Vaticano pode cancelar viagens do papa O Vaticano admitiu pela primeira vez que pode cancelar algumas viagens de João Paulo II, por causa de seu estado de saúde. O papa, que encerrou neste domingo uma visita de cinco dias ao Azerbaijão e à Bulgária, deve ir a Toronto, no Canadá, para a celebração do Dia Mundial da Juventude, entre 23 e 28 de julho. A dúvida é se, nessa mesma viagem, ele irá ainda ao México - para a canonização do índio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que tinha visões da Virgem Maria - e à Guatemala, para outra canonização, a de um missionário do século 17. "A viagem a Toronto está confirmada, mas quanto ao resto, ainda vamos ver", disse o porta-voz do Vaticano, Joaquin Navarro-Valls. "Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas mesmo coisas confirmadas podem ser canceladas." Durante seus 24 anos de pontificado, João Paulo II só cancelou dois desses compromissos, uma viagem à Nova York em 1994, por causa de uma fratura na perna, e uma ida à Armênia, em 1999, por causa de uma gripe. Até este sábado, o Vaticano insistia em afirmar que não haveria nenhuma alteração na agenda do papa para os próximos meses, quando estão previstas também viagens em agosto para a Polônia, sua terra natal, e em setembro para a Croácia. Como o tema é delicado, Navarro-Valls, no fim da tarde deste domingo, divulgou comunicado, reiterando que nenhuma decisão quanto ao cancelamento das viagens foi tomada ainda. Embora o papa venha sendo conduzido numa plataforma especial, por causa de suas dificuldades de locomoção, o porta-voz do Vaticano voltou a negar que existam planos para João Paulo II usar uma cadeira de rodas. Neste domingo, na missa ao ar livre que encerrou sua viagem à Bulgária, João Paulo II permaneceu sentado numa cadeira branca colocada no altar. Suas mãos tremiam e ele falava com dificuldade, sintomas do mal de Parkinson. O papa leu apenas parte de sua homilia, entregando o documento para um sacerdote. Cerca de 20 mil pessoas assistiram a missa, sob forte esquema de segurança, que contou até com atiradores de elite dispostos em pontos estratégicos nos prédios próximos. O último compromisso de João Paulo II na Bulgária, porém, parece ter lhe dado um pouco de ânimo, o que sempre acontece quando o papa se encontra com jovens. Numa igreja de Plovdiv, um João Paulo II mais alerta acenou e estendeu as mãos para cumprimentar os jovens católicos que foram vê-lo. "Fico feliz de encontrar os jovens no fim da minha viagem. O futuro pertence a vocês", disse. Antes de partir, o papa chamou um a um os jornalistas que o acompanharam na viagem para uma foto diante do avião que o levou de volta a Roma.