Vaticano prepara guia para políticos católicos O Vaticano preparou um guia para os políticos católicos que lidam com questões que entram em choque com os ensinamentos morais da Igreja. O documento, elaborado pela Congregação para a Doutrina da Fé, será liberado nos próximos dias, talvez na próxima semana, informam funcionários da Santa Sé. Espera-se que o documento trate de questões como clonagem, família, eutanásia e aborto. Numa encíclica de 1995, o papa João Paulo II declarou que o aborto e a eutanásia são crimes que nenhuma lei pode legitimar, e que os católicos do mundo têm ?um dever claro e sério? de se oporem a essas leis.