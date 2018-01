Vaticano prepara possível viagem do papa à Rússia, a primeira de um pontífice

CIDADE DO VATICANO - O número dois do Vaticano, Pietro Parolin, viajará a Moscou entre 20 e 24 de agosto para debater uma eventual viagem oficial de Francisco a Rússia, a primeira de um pontífice ao país, de acordo com uma entrevista ao jornal Corriere della Sera.

"A preparação de uma eventual viagem do Santo Padre Francisco à Rússia é um dos objetivos de minha visita", afirmou ao jornal italiano o secretário de Estado do Vaticano.

Em março, em uma entrevista ao jornal alemão Die Welt, o papa Francisco, questionado sobre seus projetos de viagens, afirmou que não poderia visitar a Rússia "já que também deveria viajar à Ucrânia".

Parolin não foi questionado sobre este ponto. Em Moscou ele deve se reunir com o presidente Vladimir Putin e altos representantes religiosos, entre eles o patriarca Kirill, chefe da Igreja ortodoxa russa.

"Neste momento histórico em que assistimos ao aumento das tensões e conflitos em diversas partes do mundo, a paz constitui para o papa Francisco, e para mim pessoalmente, uma prioridade clara e inevitável", comentou o braço direito do Sumo Pontífice.

A Santa Sé tem um "interesse particular" na importante região do leste europeu, que, "além de suas ricas tradições culturais e religiosas, tem um papel na busca de uma melhor estabilidade do continente e de maior unidade, inclusive nas relações leste-oeste", destacou. / AFP