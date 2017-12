Vaticano proíbe o fumo em todas as suas áreas A partir de 1º de julho, quem acender um cigarro em qualquer local do Vaticano deverá pagar multa de 30 euros. A medida estende uma norma já existente que proíbe o cigarro em museus e áreas públicas. O Vaticano, diferentemente de muitos países do mundo, não contempla em suas medidas antitabaco locais especiais para os fumantes. No entanto, nas muitas lojas locais são vendidos cigarros, o que para muitos representa uma contradição.