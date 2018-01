Vaticano promove seminário sobre alimentos transgênicos Sob críticas de palestrantes, o Vaticano abriu hoje (10) um seminário internacional para discutir o tema alimentos geneticamente modificados, os transgênicos. Logo no primeiro dia do evento, alguns palestrantes atacaram os organizadores, dizendo que o encontro estava cheio de cientistas a favor da tecnologia de transgenia. O seminário, que termina amanhã, reúne 67 especialistas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da África. O objetivo do evento, organizado pelo Conselho para Paz e Justiça do Vaticano, é ajudar a Igreja a decidir se apoiará os transgênicos. Seja qual for a decisão final dos religiosos, ela influenciará milhões de católicos no mundo todo.