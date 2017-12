Vaticano publica arquivo sobre prisioneiros de guerra O Vaticano está liberando mais de 2 milhões de fichas de seus arquivos secretos sobre o paradeiro de prisioneiros de guerra e outras pessoas desaparecidas, como parte do esforço para enfatizar o caráter humanitário do papado de Pio XII, informam representantes da Santa Sé. Alguns historiadores acusam papa Pio XII de complacência para com o nazismo. O Vaticano diz que a documentação é ?testemunho do amplo trabalho social e de caridade inspirado por princípios de universalidade e imparcialidade? durante o pontificado do papa Pio. Ano passado o Vaticano iniciou a liberação, para estudiosos, de milhões de documentos dos anos anteriores à 2ª Guerra Mundial. As fichas de prisioneiros liberadas agora vão de 1936 a 1946, cobrindo inquéritos por toda a Europa quanto ao destino de soldados dos vários exércitos envolvidos no conflito e de pessoas desaparecidas no período. A informação constará de um livro em dois volumes, com preço de US$ 90. Além disso haverá um conjunto de oito DVDs, contendo imagens das fichas originais e os nomes dos 2,1 milhões de prisioneiros sobre cujo paradeiro houve pedido de informação. O conjunto de DVDs será vendido por US$ 490.