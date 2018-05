Vaticano pune bispo belga que abusou de sobrinho

O Vaticano afirmou que o ex-bispo de Bruges, Roger Vangheluwe, pode ainda receber mais punições após seu tratamento psicológico. Essa foi a primeira aplicação das novas regras contra abusos sexuais aprovadas no ano passado pelo Vaticano. A nova legislação dá à Congregação para a Doutrina da Fé jurisdição para investigar e punir bispos e cardeais que abusem de crianças, podendo inclusive chegar a suspensão.

A Igreja esclareceu o caso após a Conferência de Bispos da Bélgica afirmar, no fim de semana, que Vangheluwe havia sido simplesmente enviado para fora da Bélgica para aconselhamento espiritual e psicológico. As informações são da Associated Press.