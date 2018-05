Vaticano quis impedir expulsão de pedófilo, diz Irlanda Um capítulo antes censurado das investigações da Irlanda sobre o encobrimento de casos de abuso sexual contra crianças diz que o Vaticano tentou impedir os líderes da igreja irlandesa de exonerar um padre pedófilo. O capítulo do documento, divulgado hoje, detalha como os líderes da igreja em Dublin ordenaram que o padre católico Tony Walsh fosse privado do hábito em 1993, após 15 anos de reclamações de abuso contra crianças. No entanto, o Vaticano foi contrário ao veredicto e ordenou que ele fosse enviado a um monastério irlandês.