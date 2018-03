Vaticano reitera obrigação do sacerdócio O Vaticano reiterou nesta sexta-feira obrigação do celibato no sacerdócio. Além disso, a Santa Sé revelou um aumento das vocações sacerdotais no mundo, onde atualmente há mais de 400 mil padres. Estas indicações estão no documento O Padre, Pastor e Guia da Comunidade Paroquial, apresentado pelo cardeal colombiano Dario Castrillón Hoyos, atual prefeito da Congregação para o Clero. O documento mostra sua satisfação pelo aumento do número de padres invertendo a tendência dos últimos anos e passando de 403.173 em 1990, para 405.178 em 2002. O número de paróquias aumentou consideravelmente, passando das 72.991, em 1970, para as 110.583 do ano 2000. Hoyos também informou que o maior número de fiéis por padre está na América Latina, com um sacerdote para cada 7.121 católicos. Na Europa, onde se verifica uma maior secularização - formação de padres -, são 1.338 fiéis por sacerdote.