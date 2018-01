Vaticano satisfeito com o fim do cerco à Basílica O Vaticano manifestou sua satisfação pelo acordo que permitiu a desocupação da Basílica da Natividde em Belém, e agradeceu à Itália e à União Européia (UE) pelos esforços que permitiram concretizar esse acordo. O cardeal Roger Etchegaray, enviado especial do papa que chegou ao Oriente Médio na semana passada, declarou-se satisfeito com o arranjo que pôs fim à ocupação da basílica por cerca de 123 palestinos, 13 deles considerados "terroristas" por Israel, que há 39 dias permaneciam entrincheirados no templo erguido sobre o lugar onde, segundo a tradição, nasceu Jesus Cristo. "É uma grande notícia que dá esperança e um primeiro passo" para um caminho certamente difícil, mas "necessário para uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos", declarou o cardeal. Etchegaray tentou, em nome do papa João Pualo II, uma mediação na crise e, para isto, reuniu-se com o presidente israelense, Moshe Katsav, em Jerusalém, e com o líder palestino, Yasser Arafat, em Ramallah. A crise terminou na manhã de hoje com a partida dos cerca de 123 palestinos refugiados no templo desde 2 de abril. Os 13 ativistas considerados "terroristas" por Israel foram transferidos para um hotel em Larnaca, no Chipre, à espera de partirem para diversos países. Um plano da UE prevê a distribuição dos 13 "buscados" pelo Estado judeu em 7 países, entre os quais Itália, Espanha e Áustria. Por sua vez, os franciscanos - guardiães do templo - receberam com "satisfação"o fim do cerco, mas consideraram que o fato constitui apenas uma etapa de um longo processo de reconciliação. Também protestaram pelo que consideraram um "atraso injustificado" para se chegar a um acordo. O superior dos franciscanos, padre Giacomo Bini, em uma mensagem divulgada após os palestinos se retirarem da Basílica da Natividade, manifestou seu profundo sentimento de "gratidão" pelo encerramento da crise. No entanto, disse que a solução do problema do templo é apenas uma "etapa de um longo caminho de reconciliação e de acordo que se apresenta longo e difícil". A gratidão dos franciscanos se estende na mensagem ao pontífice, aos políticos e diplomatas, aos homens de boa voantede e aos "jornalistas de diferentes continentes". Ao mesmo tempo, o chanceler israelense, Shimon Peres, era recebido no Vaticano pelo cardeal secretário de Estado Angelo Sodano e seu assistente Jean Louis Tauran, com os quais conversou sobre a conclusão do cerco a Belém e a futura conferência de paz no Oriente Médio. Uma declaração do porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, em relação à visita de Peres afirmou que "a feliz conclusão do cerco à Basílica da Natividade em Belém não deve deixar esquecer os graves problemas que ainda bloqueiam o caminho para a paz". "Uma troca de opiniões sobre a dolorsa situação atual na Terra Santa, e particularmente em Belém" caracterizou as conversações, segundo o porta-voz. A Santa Sé recordou "a linha indicada pelo papa e por seus colaboradores para uma solução pacífica dos problemas, graças a um diálogo leal e constante entre as partes, com a ajuda da comunidade internacional", acrescentou o porta-voz. Navarro Valls disse que no encontro "também se discutiu o projeto de uma conferência de paz internacional que deveria concluir com compromissos bem definidos para uma paz eqüitativa e duradoura". Enquanto isso, o vice-chanceler italiano, Alfredo Mantica, confirmou que a Itália receberá dois dos 13 palestinos acusados por Israel de serem terroristas. A decisão final está a cargo do Conselho de ministros de relações exteriores da União Européia, que se reunirá na segunda-feira em Bruxelas. Leia o especial