Vaticano vai mandar cardeal ao Oriente Médio O Vaticano confirmou hoje que o cardeal Roger Etchegaray partirá amanhã, 1º de maio, para o Oriente Médio como enviado do papa para cumprir uma "missão especial" - ao que tudo indica, em busca de uma saída para a crítica situação na Basílica da Natividade, em Belém. Não se conhece nenhum detalhe da "missão especial" da qual João Paulo II encarregou o cardeal, nem sua agenda de conversações ou a data de seu retorno ao Vaticano. O porta-voz da Santa Sé, Joaquín Navarro Valls, afirmou que o pontífice, "em razão da urgência de paz na Terra Santa, para as comunidades cristãs e para os povos israelense e palestino, decidiu enviar a Jerusalém o cardeal Etchegaray, presidente emérito do Pontifício Conselho da Justiça e da Paz e do Pontifício Conselho Cor Unum". Em Jerusalém, o cardeal será hóspede do representante pontifício, monsenhor Pietro Sambi. A missão foi decidida com rapidez, explicaram seus colaboradores, que se recusaram a dar maiores informações a respeito. Segundo a agência do Vaticano para as Missões, a Fides, Etchegaray - que na Terra Santa será recebido por Sambi e pelo patriarca latino, Michel Sabbah - manterá reuniões "do mais alto nível com as autoridades israelenses e palestinas" e no próximo domingo celebrará uma missa no patriarcado latino de Jerusalém. Ainda segundo a Fides, cresce em Jerusalém a expectativa pela chegada do enviado do papa. "Nós o esperamos como enorme esperança. Que sua visita não seja apenas uma visita de solidariedade, mas que possa determinar uma solução para o dramático cerco à (basílica da) Natividade", declarou à agência do Vaticano o chanceler do patriarcado latino em Jerusalém, padre Raed Abushalia. As pessoas esperam com ansiedade sua chegada e pedem que o "mensageiro de Karol Wojtyla ponha em jogo toda a autoridade moral e a credibilidade internacional da Igreja para o retorno da paz", acrescentou. Segundo Abushalia, a missão de Etchegaray é "a última chance para resolver uma situação de opressão que já se tornou insuportável para todos: é desumana - destaca o religioso - não só para as pessoas refugiadas na basílica, mas também para as mais de 100 mil pessoas em Belém". Os colaboradores de Etchegaray insinuaram também que existe uma "possiblidade em estudo" de Belém ser uma etapa da viagem, mas não deram indicações precisas sobre ela, apenas esperanças sintetizadas nas palavras do padre Abuhsalia: "esperamos com todo o coração que a missa de domingo possa ser celebrada em Belém, na Basílica da Natividade restituída aos cristãos".